Serie B, 26ª giornata: Samp corsara a Mantova, 0-1 il parziale. Tutti i risultati dopo i primi 45'
Con la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di domani, con soli due match. Intanto, alle ore 15:00 ha preso il via il sabato cadetto, con i primi cinque match in campo che vedono la Sampdoria corsara in quel di Mantova, con la rete di Begic che regala un sorriso parziale ai blucerchiati.
Primi tempi che sorridono decisamente al Palermo, sul doppio vantaggio contro il SudTirol, ma anche al Venezia, che soffre ma si porta comunque in vantaggio sul fanalino di coda della graduatoria, il Pescara, che era per altro passato in vantaggio al 'Penzo'. Di riconcorsa anche Bari, che chiude il primo tempo del match contro il Padova con un pareggio arrivato in extremis, mentre - guardando sempre alle zone non alte della classifica, la Sampdoria è in vantaggio contro il Mantova. Ostica la sfida in quel di Chiavari, poi, con il Catanzaro che solo nel recupero trova il vantaggio contro l'Entella.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 26ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Virtus Entella-Catanzaro 0-1
45'+2 Favasuli
Mantova-Sampdoria 0-1
14' Begic
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 2-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron
Venezia-Pescara 2-1
18' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V)
Sabato 21 febbraio
Ore 17:15 - Cesena-Spezia
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
Già giocata
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 53
Frosinone 53*
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
SudTirol 33
Empoli 30*
Carrarese 30
Padova 29
Sampdoria 29
Avellino 28
Virtus Entella 25
Reggiana 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18
* una gara in più