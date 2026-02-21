Pisa, Hiljemark: "La Fiorentina ha tanta qualità in fase offensiva, pronti a combattere"

Nel corso della conferenza stampa odiernaì, il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha parlato della Fiorentina: "Ho visto la partita della Fiorentina. Quando vinci e sei in un buon momento non senti la stanchezza, anche se giochi ogni tre giorni. Noi abbiamo lavorato dieci giorni e siamo preparati. La partita sarà particolare anche dal punto di vista emotivo, ma siamo pronti a fare una grande gara".

Il Pisa ha sempre perso contro squadre che avevano giocato in Europa pochi giorni prima. È un dato che pesa?

"Sì, conosciamo questo dato ed è qualcosa che vogliamo assolutamente cambiare".

Ha parlato della Fiorentina: su cosa ha chiesto particolare attenzione ai suoi giocatori?

"La Fiorentina ha tanta qualità in fase offensiva: fa molte rotazioni, cerca superiorità numerica in varie zone del campo e sa attaccare gli spazi.

Dovremo essere molto attenti nella nostra fase difensiva. Come contro il Milan, ogni squadra ha punti forti, ma quando inizia la partita dobbiamo essere pronti a combattere".

