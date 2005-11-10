Udinese-Roma 2-5, le pagelle: Malen cecchino, Cristante top, nei friulani si salvano in pochi

Partita ricca di gol al Bluenergy Stadium con la Roma che si impone 5-2 sull'Udinese. Nel primo tempo monologo giallorosso con i gol di Cristante, Mora, Malen e Ndicka mentre nella ripresa Zaniolo e Palma hanno reso meno amaro il passivo per gli uomini di Runjaic prima della rete della Manita di Ghilardi.

LE PAGELLE DELL'UDINESE (a cura di Giuseppe Lenoci)

Okoye 4,5 - Il primo gol subito lo vede parzialmente colpevole. Sugli altri comunque meno colpe ma non regala l'idea di essere sicuro tra i pali.

Abankwah 4,5 - Giornata da dimenticare per lui: le invettive offensive dei giallorossi lo mettono costantemente in difficoltà.

Kabasele 4,5 - Il centrale riesce a limitare solo parzialmente le sortite di Malen nella corsia centrale. Non riesce a gestire gli assalti giallorossi.

Palma 6 - Dopo aver perso tutti i duelli nel primo tempo, nella ripresa realizza il suo primo gol in Serie A e lo fa con un tiro al volo.

Vojvoda 5 - Partita complicata per lui anche a causa dell'intraprendenza degli esterni giallorossi che, nella prima mezz'ora, mettono a ferro e fuoco la sua zona.

Karlstrom 5 - L'approccio al match è da dimenticare: non riesce a tenere lo strapotere della Roma soprattutto nelle ripartenze a due tocchi.

Dall'83 Arizala sv

Miller 5,5 - La sua prestazione migliora nella ripresa dopo un primo tempo da dimenticare. Con le sue traiettorie cerca di mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa.

Kamara 4,5 - Giornata negativa per lui, in balia degli assalti esterni degli avversari. I tentativi da fuori area sono rivedibili.

Dall'83 Jovanovic sv

Zaniolo 6 - Sembra l'unica luce dei suoi e, nella ripresa, realizza il gol dell'ex che rende meno amara la sua partita.

Dal 66' Piotrowski 6 - Il suo recupero potrebbe diventare fondamentale nell'economia dello scacchiere dei suoi.

Ekkelenkamp 5 - Pochissimi gli spunti del centrocampista, incastrato in una marcatura asfissiante e con poca invettiva a cavallo tra metà campo e attacco.

Dal 56' Chakvetadze 6 - Impatto sicuramente positivo per lui, nel momento migliore dei bianconeri in una gara difficile.

Davis 5 - Non è al meglio e si vede. Il parziale nel primo tempo fa il resto: l'attaccante sembra la brutta copia del giocatore ammirato lo scorso anno.

Dal 56' Unai Gomez 6 - Entra bene lo spagnolo in campo, sfiorando il gol che avrebbe riaperto tutto.

Allenatore: Runjaic 5 - Veste i suoi a tema per la serata e regala una prestazione horror nei primi quarantacinque minuti. Scuote la sua formazione nella ripresa, ma non basta: una sconfitta pesante ed una panchina che traballa, soprattutto per l'approccio della squadra al match. Non aiutano le condizioni, non al meglio, dei suoi Top Player.

LE PAGELLE DELLA ROMA

Gollini 6,5 - Miller gli scalda i guantoni in avvio poi diventa spettatore non pagante. Sul 4-0 fa vedere che c’è anche lui compiendo un intervento mostruoso su Palma.

Ghilardi 7 - Cresciuto nel corso della stagione scorsa, è diventato una garanzia della formazione giallorossa di Gasperini. Sicuro nelle chiusure, reattivo nell’andare a pressare i giocatori della formazione friulana. Chiude i conti con uno stop e tiro da attaccante pure.

Ndicka 7 - Guida la difesa senza rischiare mai nulla. Sempre il primo in possesso del pallone per iniziare l’azione della sua squadra. Firma il 4-0 svettando più in alto di tutti e incornando alle spalle di Okoye.

Hermoso 6,5 - Lo troviamo spesso accompagnare l’azione sulla sinistra dando manforte a Wesley nella costruzione dell’azione. In difesa non rischia praticamente nulla disputando una gara tranquilla. Dall’84’ Koulierakis s.v.

Molina 6,5 - Solito lavoro di spinta dell’esterno di Gasperini. Si fa vedere spesso sulla destra ma anche quando deve coprire all’interno della propria metà campo senza nessun problema.

Cristante 7,5 - Fascia di capitano al braccio. Si trova al posto giusto al momento giusto quando deve tramutare in rete un cross dalla sinistra di Wesley. Sblocca subito l’incontro nelle primissime battute e poi serve a Mora la palla del 2-0.

De Roon 6,5 - Sempre nel vivo del gioco della Roma. L’ex centrocampista disegna palloni interessanti per i compagni come quello che nel primo tempo mette in porta un impreciso Soulé.

Wesley 7 - Si abbassa molto quando deve iniziare l’azione della sua squadra dando il giusto appoggio ad Hermoso. Una freccia a sinistra, sui il traversone teso nelle prime battute del match che Cristante tramuta in rete. Dal 79’ Rensch s.v.

Soulé 6,5 - Sempre molto rapido quando ha il pallone. Si divora il raddoppio a tu per tu con Okoye. Si rifà ampiamente quando serve il pallone per il tris giallorosso di Malen con un buon tempismo. Dal 79’ Mancini s.v.

Mora 7 - Confermato alle spalle di Malen. Si fa trovare con i tempi giusti da Cristante sul secondo palo quando realizza il gol del raddoppio superando Okoye alla mezz’ora del primo tempo. Dal 59’ Pisilli 6 - Più di contenimento rispetto al suo compagno di squadra ma disputa un match comunque ordinato.

Malen 7 - Semplicemente fa reparto da solo. Lo troviamo a fare a sportellate con tutti gli uomini della difesa dell’Udinese. Recupera palla e si fa fare fallo facendo respirare i compagni di squadra. Si divora un gol e poi segna il 3-0. Fa tutto lui. Dal 59’ Castro 6 - Prova a muoversi sul fronte d’attacco ma è meno pericoloso del suo predecessore.

Allenatore: Gasperini 7 - La sua Roma è una furia, una macchina da gol. In poco più di 40 minuti chiude il match mandando in rete quattro giocatori diversi. Nella ripresa i giallorossi allentano un po’ la pressione e subiscono due gol. Scala la classifica ed è a -1 dalla vetta in attesa del derby di questa sera.