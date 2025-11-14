Umtiti torna sull'episodio di razzismo subito in Serie A: "Per fermare tutto ciò bisogna volerlo"

Campione del mondo 2018 con la Francia e recentemente ritirato, Samuel Umtiti ha rilasciato una lunga intervista a RMC, tornando sull’episodio di razzismo subito in Serie A e lanciando un appello al mondo del calcio per combattere seriamente questo fenomeno. Il 4 gennaio 2023, durante Lecce-Lazio, Umtiti e il compagno zambiano Lameck Banda furono bersagliati da urla di scimmia provenienti dal settore ospiti. L’arbitro sospese la partita per qualche minuto nel secondo tempo, mentre al fischio finale gli ultras di Lecce intonavano il nome di Umtiti in segno di supporto. Il difensore francese scoppiò in lacrime tra le braccia del presidente del club, Saverio Sticchi Damiani.

Raccontando l’episodio, Umtiti ha sottolineato la sua determinazione: "Ho sentito i cori di scimmia ogni volta che avevo il pallone, ma non ho lasciato che mi disturbassero. Mi sentivo incredibile, come un Avengers. I giocatori della Lazio mi dicevano di fermarci, ma ho risposto: 'No, gestisco io la situazione, continuiamo a giocare'. L’emozione a fine partita non era per i tifosi, ma per il mio ritorno in campo dopo tanto tempo".

Secondo Umtiti, le misure attuali contro il razzismo non bastano: "I giocatori che interrompono la partita cambiano qualcosa? Dopo un mese tutto si ripete. Se le istituzioni non si mobilitano, non cambierà mai nulla. Ci sono strumenti: videosorveglianza, identificazione dei responsabili… si può fare, e si può fare in fretta". Oggi consulente per DAZN, Umtiti ha aggiunto: "In alcuni club e Paesi non succede più, ma in altri continua. Se davvero vogliamo fermare il razzismo, possiamo farlo. Bisogna solo volerlo". Un messaggio forte che richiama le parole di Mike Maignan, anch’egli vittima di insulti razzisti in Serie A, e sottolinea la necessità di un impegno concreto e coordinato da parte di tutto il calcio per debellare definitivamente il problema.