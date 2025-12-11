Anche gli arbitri hanno i loro record: Turpin nella storia per il rigore fischiato in Real-City

Anche gli arbitri hanno i loro record. Ne sa qualcosa Clement Turpin, che con il calcio di rigore assegnato ieri per il fallo di Antonio Rudiger su Erling Haaland in Real Madrid-City 1-2 è diventato l'uomo ad aver fischiato più penalty nella storia della Champions League.

Trupin, che è il direttore di gara protagonista dell'espulsione di Hummels in Athletic-Roma dello scorso anno e anche dello spareggio perso dall'Italia contro la Macedonia prima dello scorso Mondiale, ha raggiunto infatti quota 31 rigori assegnati. Se per i calciatori si può calcolare la media gol, la media degli assist o dei rigori parati, in questo caso a colpire è la media fra i rigori concessi in base alle partite dirette nella massima competizione europea per club: come sottolinea Statsdufoot infatti è di circa un rigore fischiato ogni due partite, visto che è arrivato alla sua 58esima partita diretta.

Parliamo di un arbitro che ha condotto la la finale della Champions League nel 2022 allo Stade de France e ieri in realtà aveva fischiato un rigore già al 2° minuto di gioco per un fallo di Matheus Nunes su Vinicius, prima che il VAR gli segnalasse che il fallo era avvenuto appena fuori dall'area.Bisognerà poi aspettare il 41° minuto perché il fischietto francese venisse chiamato questa volta da Jerome Brisard al VAR per il sopracitato fallo di Rüdiger su Haaland.