Un centravanti per Allegri: a un mese dal mercato, è il primo obiettivo del Milan. Non l'unico

La questione più calda, nel Milan primo in classifica, riguarda un rinnovo. Il destino di Mike Maignan è da scrivere, anche se la deadline pare andare oltre il prossimo 2 gennaio, quando aprirà i battenti la sessione di calciomercato invernale. Occasione, per Massimiliano Allegri, di puntellare una rosa che numericamente - e non solo - potrebbe avere bisogno di almeno un rinforzo.

Il possibile mercato in entrata. Mister X è un centravanti: le prestazioni di Leao e Pulisic convincono, ma in casa Milan non dispiacerebbe dare ad Allegri un numero nove più convincente rispetto a Santi Gimenez. Tante le ipotesi al vaglio del direttore sportivo Igli Tare: in Premier League c’è Niclas Füllkrug, prossimo a lasciare il West Ham. Sempre oltremanica, ecco Jean-Philippe Mateta, del Crystal Palace: al momento si tratta di giocatori proposti, più che obiettivi concreti, ma la necessità c’è. Da monitorare anche il nome di Fabio Silva, che in estate piaceva alla Roma, dove gioca quell’Artem Dovbyk che comunque potrebbe tornare a essere un’altra pista da seguire per il Milan. L’altra priorità riguarda la difesa: Mario Gila (Lazio), Joe Gomez (Liverpool), Alessandro Circati (Parma), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Tiago Gabriel (Lecce) e Diogo Leite (Union Berlino) i nomi nel casting aperto. Ultimo non ultimo, ma in questo caso molto dipenderà dalle opportunità, a Tare e Allegri non dispiacerebbe un esterno destro, per avere un’alternativa all’onnipresente Saelemaekers.

Il possibile mercato in uscita. Il primo nome si collega alla necessità offensiva: l’arrivo di un nuovo centravanti dipende anche dalla partenza di Santi Gimenez, che ha un certo mercato in Premier. Non è un’operazione semplice, dato che solo un anno fa il Milan ha investito circa 30 milioni di euro per strapparlo al Feyenoord.