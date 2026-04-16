Real, Mbappé ci mette la faccia: "A Madrid il fallimento non è mai stato e non sarà un'opzione"

Una maledizione sembra aver colpito Kylian Mbappé. Flirtato con la Champions League senza mai riuscire a vincerla al PSG, si è lasciato alle spalle la capitale francese per il Real Madrid la scorsa stagione e ha dovuto assistere al trionfo storico dei suoi ex compagni di squadra in finale di Monaco contro l'Inter (5-0). Mentre quest'anno con la maglia blanca si ritroverà a mani vuote e senza alcun trofeo, eliminato ai quarti di Champions dal Bayern Monaco.

La prima coppa dalle Grandi Orecchie della sua carriera è rimandata, ma KM10 ha rotto il silenzio sui social per trasmettere un messaggio forte ai tifosi e al mondo esterno al Real: "Ci abbiamo provato fino alla fine, ma non è bastato. È deludente essere eliminati da una competizione così importante, ma dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo analizzare attentamente cosa è successo per evitare di nuovo questo tipo di delusioni, ma non ci arrenderemo mai!!! A Madrid, il fallimento non è mai stato e non sarà mai un'opzione. Vi prometto una cosa: torneremo a vincere molto presto", ha scritto Mbappe su Instagram.

Il suo compagno di nazionale e del Real, Eduardo Camavinga, ha seguito il suo esempio pochi minuti dopo, ancora scosso dall'espulsione per somma di ammonizioni ricevuta dopo aver trattenuto il pallone per qualche secondo in seguito a un fallo fischiato a favore del Bayern Monaco. Un'espulsione che ha scaturito i due gol nel finale di Luis Diaz e Olise per il 4-3 del ritorno: "Mi assumo la mia parte di responsabilità. Voglio scusarmi con la mia squadra e con tutti i Madridistas. Grazie per il vostro sostegno. Hala Madrid, sempre".