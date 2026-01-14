Coppa Italia Serie C, fra Renate e Latina si decide tutto nel ritorno: 1-1 il risultato finale

Tutto rimandato alla gara di ritorno in programma il 28 gennaio. La semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia fra Renate e Latina andata in scena questo pomeriggio si è infatti conclusa sul risultato di 1-1. Ad andare in vantaggio sono stati gli ospiti poco prima dell’ora di gioco con Hergheligiu venendo poi raggiunti un quarto d’ora dopo da Chezzi.

Ora si attende la sfida fra Ternana e Potenza, in campo alle 18;30, per chiudere il programma d’andata della competizione.

Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia

GARE DI ANDATA

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 2026

Semifinale A

TERNANA - POTENZA Ore 18.00

Semifinale B

RENATE - LATINA 1-1

59’ Hergheligiu (L), 74’ Chezzi (R)

GARE DI RITORNO

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 2026

Ore 18:00

Semifinale B

LATINA-RENATE

Semifinale A

POTENZA-TERNANA

Modalità di svolgimento

Al termine del turno di Semifinale, risulta vincitrice la squadra che, all’esito delle due gare di andata e ritorno, ottiene il maggior punteggio o, a parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, la squadra che ha conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare, sono disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, perdurando tale situazione, l'arbitro procede a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.