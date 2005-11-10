L'ex Varane a Lens: "Io al Bollaert con il Como in Champions? Inimmaginabile mesi fa"

Non sarà solamente Jean Butez a vivere un momento speciale a Lens questa sera. Se per il portiere del Como si tratta di un derby, lui che per oltre dieci anni ha militato nel Lille, questa sera allo stadio Bollaert-Delelis ci sarà anche un membro del consiglio di amministrazione del club lariano a vivere altrettante emozioni. Si tratta di Raphael Varane, che da quest'estate ha letteralmente un campo a suo nome presso la Gaillette, la famosa Academy del club francese.

Dolce passato

Il motivo è semplice. L'ex difensore francese è stato uno dei migliori talenti sfornati dalla fucina del Lens, prima della sua partenza nel 2011, ma è diventato fatalità vuole campione del mondo con la Nazionale nel 2018 proprio sul prato del Bollaert-Delelis. In occasione della sfida di questa sera in Champions League tra Como e Sang et Or l'attuale ambasciatore e membro del CdA dei lariani ha accompagnato la squadra di Cesc Fabregas e osserverà la partita dal vivo.

Le parole prima del match

"Sono il mio primo e il mio ultimo club, è ovviamente qualcosa di particolare. In termini di probabilità, era inimmaginabile fino a qualche mese fa", ha commentato per La Voix du Nord. "E ora, ritrovare questi due club a questo livello, in Champions League, è incredibile. Adoro tornare al Bollaert. Conosco questa atmosfera incredibile. Visto che ne parlo con chiunque intorno a me, lì almeno vedranno questo ambiente speciale. Sarà un bel momento, spero. Ho già scelto: in ogni caso vincerò io (ride, ndr). Poi, certo, vengo con il cappello da dirigente del Como. C'è un'ottima intesa tra i club e molto rispetto".