Venezia, verso l'Atalanta: Basic recuperato, da valutare Schingtienne, Haps e Dagasso

Venezia, verso l'Atalanta: Basic recuperato, da valutare Schingtienne, Haps e DagassoTMW
Daniele Najjar
Buone notizie per il Venezia di Giovanni Stroppa in vista della gara di lunedì sera contro l'Atalanta. Toma Basic è infatti da considerare recuperato, dato che nei giorni scorsi si è aggregato al resto del gruppo. Una pedina importante che l'allenatore può dunque recuperare in un reparto rimasto in emergenza nelle scorse settimane.
Da valutare fino all'ultimo invece i recuperi di Joel Schingtienne in difesa, Matteo Dagasso in mezzo e Ridgeciano Haps sulle fasce. Sono loro tre infatti i giocatori più vicini al rientro. Servirà invece ancora pazienza con Andrea Adorante, che comunque lavora sodo verso il rientro a pieno regime.
Per l'attaccante il rientro fra i convocati potrebbe avvenire entro la fine di ottobre, anche se il protagonista della scorsa promozione ha premuto sull'acceleratore per mettersi a disposizione il prima possibile.