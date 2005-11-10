In un momento storico complicato per l'Enna, che milita nel Girone I di Serie D, ecco che il club ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Salvatore Soviero, che oggi ha visto i suoi vincere 3-2 contro il CastrumFavara: la classifica continua a parlare di ultimo posto, ma questa è una nuova partenza.

Di seguito, intanto, la nota del club:

"L’Enna Calcio affida ufficialmente la guida tecnica della prima squadra a Salvatore Soviero, figura di grande esperienza nel panorama calcistico italiano.

UNA CARRIERA DI PRESTIGIO

Ex portiere professionista, ha indossato maglie importanti come Genoa, Salernitana, Venezia, Reggina, Cosenza, Perugia e Crotone, arrivando a esordire in Serie A con la Reggina. Terminata la carriera da calciatore, ha intrapreso quella da allenatore, maturando esperienze sulle panchine di Palmese, Città di Castello e Real Volla.

LO STAFF TECNICO

Salvatore Bertuccio – Vice Allenatore: vecchia gloria del calcio gialloverde, torna al servizio dell’Enna Calcio accogliendo la chiamata della nuova dirigenza. A lui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti e i migliori auguri di buon lavoro.

Massimo Greco – Allenatore dei Portieri: altra figura storica gialloverde, già presente nello staff come vice allenatore, proseguirà il proprio percorso assumendo il ruolo di allenatore dei portieri.

Benvenuto mister Soviero e buon lavoro a tutto lo staff!".

Soviero, però, questo pomeriggio non ha potuto essere in panchina per il disbrigo di alcune pratiche burocratiche, con la squadra che è stata diretta dal già citato Bertuccio.