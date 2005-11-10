Juventus-Venezia 4-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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22.11.2026 19:29Altre Notizie
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© foto di Federico De Luca
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Celik (23’ st Gatti), Bremer, Kelly, Cabal (29’ st Cambiaso); Douglas Luiz (1’ st Sarr), Koopmeiners; Zhegrova, McKennie, Alajbegovic (1’ st Woltemade); Kolo Muani (39’ st Boga). Allenatore: Luciano Spalletti
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut (39’ st Sagrado), Kike Perez (39’ st Fanne), Sohm (22’ st Dagasso), Busio, Haps; Adams (42’ st Rrahmani), Lauberbach (23’ st Yeboah). Allenatore: Davide Nicola
Arbitro: Arena
Marcatori: 53’ Woltemade (J), 59’ Koopmeiners (J), 65’ Cabal (J), 71’ Kolo Muani (J)
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