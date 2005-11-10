La Juventus riprende il campionato con una vittoria. La squadra di Luciano Spalletti prima soffre e poi dilaga all'Allianz Stadium contro il Venezia imponendlosi per 4-0. Dopo i fischi dell'intervallo, il tecnico bianconero mette mano ai cambi. Da valutare le condizioni di Alajbegovic, uscito al duplice fischio per un problema fisico, ma l'inserimento di Woltemade è stato decisivo. Proprio il tedesco sblocca il punteggio e serve a Koopmeiners la palla del 2-0. Di Cabal e Kolo Muani su rigore le altre due reti del match.

Al termine del match Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN: "Nel secondo tempo i ragazzi sono entrati facendo delle scelte, sono stati più sciolti. Hanno avuto un'idea di squadra. Nel primo tempo abbiamo perso troppi palloni, nessuno che si muoveva e dava seguito ad un passaggio. È stato fondamentale che i calciatori riconoscessero che mancava qualcosa. Kolo Muani? Ho bisogno di un altro che faccia l'attaccante con tutte queste partite".

Questo il commento a DAZN di Davide Nicola: "Dobbiamo essere coscienti che la partita di oggi serve ad apprendere le dinamiche e capire com'è questa Serie A. Abbiamo fatto cinquanta minuti molto bene, senza rinunciare mai a ribaltare il fronte offensivo. Basta dare meno importanza a certe dinamiche e ti puniscono. Abbiamo la necessità assoluta di imparare perché partite così ce ne saranno un sacco".