“Guarderò più al primo tempo”. Luciano Spalletti, intervistato da Sport Mediaset dopo il 4-0 della Juventus al Venezia, conferma di non aver gradito la prima frazione di gioco: “Non è possibile non fare un passaggio, essere bloccati a dover subire le situazioni senza andarle a determinare, senza andare a scegliere cosa si vuole fare del tempo che c’è in una partita di calcio. In 45 puoi scegliere cosa fare: cosa scegli di fare? Dove vuoi portare il ragionamento? La reazione nel secondo tempo è obbligatorio averla, perché abbiamo fatto troppo poco nel primo, per cui qualsiasi cosa fai viene meglio di quanto sviluppato fin lì”.

E sono venute tante cose: gol, passaggi, contrasti.

“Sì, però sul gol, al di là del fatto che sia arrivato su un tiro deviato, è perché eravamo dentro l’area di rigore. C’erano Woltemade e McKennie, ma anche Kolo Muani. Da un punto di vista di ricerca e di posizioni, l’abbiamo costruito nel modo corretto”.

La difficoltà?

“Il problema è quello di vivere tranquillamente questa situazione per poi reagire e portare a casa delle cose. Però poi bisogna scegliere, andare a fare delle cose. Bisogna diventare qualcosa dentro le partite. Se non sei nulla, gli altri sicuramente non ti agevolano”.

Bel gesto di Woltemade che ha lasciato il rigore a Kolo Muani.

“Bello anche perché i rigoristi sono più di uno. È bene se si trovano d’accordo, sennò intervengo io”.

Ci teneva ad arrivare con una vittoria alle 600 panchine in Serie A.

“Certo, ma il tempo cancella tutto, anche i volti delle persone. Rimangono i risultati che ottiene, rimane quella che è una situazione che hai determinato nel tuo lavoro. Rimangono quelle cose lì: noi si vive nella Juventus e si va sempre a ricordare i campioni del passato. Ma non per i discorsi che hanno fatto o gli alibi che hanno usato. Per le vittorie: sono le vittorie a dire se hai lasciato il segno o sei solo passato di qui”.