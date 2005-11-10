Venezia-Bologna, i convocati di Palladino: torna Heggem, resta fuori De Silvestri
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Simone Bernabei
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Oggi alle 14:22Serie A
autore Simone Bernabei
26.11.2026 14:22Serie A
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Il tecnico del Bologna Raffaele Palladino ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani contro il Venezia. Torna a disposizione il difensore Heggem, mentre resta fuori Lorenzo De Silvestri per via di un affaticamento al polpaccio destro. Ancora out Enem, El Azzouzi, Happonen, Miranda e Holm.
Portieri: Giacomone, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Mbangula, Odgaard, Orsolini, Piccoli.
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