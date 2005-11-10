Champions League, le formazioni di Lens-Sporting e Sabah-Slavia Praga: c'è Doumbia

Inizia la serata di Champions League valida per la seconda giornata dell'edizione 2026/27. Alle 18.45 sono previste due sfide: Sabah-Slavia Praga e Lens-Sporting CP. Sono state diramate le formazioni ufficiali dei due match con le scelte dei tecnici. Titolare l'ex Venezia Issa Doumbia, recentemente convocato in Nazionale dal ct Mancini. Nel Lens titolare l'ex Udinese Thauvin, in attacco. Ecco di seguito le formazioni ufficiali delle due sfide.

Le formazioni ufficiali di Sabah-Slavia Praga

Sabah (4-2-3-1): Pokatilov; Zedadka, Solvet, McCarthy, Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Parris, Du Queiroz, Simic; Mickels. Allenatore: Valdas Dambrauskas.

Slavia Praga (3-4-2-1): Markovic; Holes, N'Guessan, Zima; Vicek, Moses, Sadilek, Sturm; Provod, Ayaosi; Chory. Allenatore: Jindrich Trpisovsky.

Le formazioni ufficiali di Lens-Sporting CP:

Lens(3-4-3): Risser; Ganiou, Baidoo, Antonio. Abdulhamid, Cuisance, Haldara, Udol; Thauvin, Ivanovic, Kadile.. Allenatore: Yannick Cahuzac.

Sporting CP (4-3-3): Kaique Pereira; Fresneda, Quaresma, Goncalo Inacio, Araujo; Joao Simoes, Doumbia, Altimira; Irankunda, Suarez, Catamo. Allenatore: Rui Borges.

La classifica dopo la prima giornata della League Phase

1. PSG 3 punti (differenza reti +5)

2. Bayern Monaco 3 (+5)

3. Barcellona 3 (+4)

4. Manchester United 3 (+4)

5. Como 3 (+3)

6. Stoccarda 3 (+2)

7. Sporting 3 (+2)

8. Manchester City 3 (+2)

9. Aston Villa 3 (+1)

10. Lens 3 (+1)

11. Betis 3 (+1)

12. Borussia Dortmund 3 (+1)

13. Liverpool 3 (+1)

14. Real Madrid 3 (+1)

15. Arsenal 3 (+1)

16. AEK 3 (+1)

17. Roma 1 (0)

18. Shakhtar 1 (0)

19. PSV Eindhoven 1 (0)

20. Fenerbahce 1 (0)

21. Villarreal 0 (-1)

22. Lille 0 (-1)

23. Slavia Praga 0 (-1)

24. Club Brugge 0 (-1)

25. Inter 0 (-1)

26. Atletico Madrid 0 (-1)

27. Napoli 0 (-1)

28. LASK 0 (-1)

29. Viking 0 (-2)

30. Galatasaray 0 (-2)

31. Porto 0 (-2)

32. Lipsia 0 (-3)

33. Feyenoord 0 (-4)

34. Sabah 0 (-4)

35. Slovan Bratislava 0 (-5)

36. Bodo/Glimt 0 (-5)

I risultati della prima giornata di Champions League

Martedì 8 settembre

AEK Atene - LASK 1-0

21' Marin

Brugge - Aston Villa 2-3

11' McGinn (A), 19', Vetlesen (C) 22' Buendia (A), 43' Jackson (A), 61' Tresoldi (C)

Borussia Dortmund - Villarreal 3-2

53' aut. Renato Veiga (D), Mourino (V), 80', 85' Guirassy (D), 94' aut. Guirassy (D)

Porto - Manchester City 0-2

47'e 90 +1' Haaland

Lille - Real Betis 2-3

12' Ueda (L), 33' e 49' Bartra (B), 36' Alexsandro (L), 53' Parrott (B)

Real Madrid - Inter 2-1

14' Mbappè (R), 23' Valverde (R), 77' Carlos Augusto (I)