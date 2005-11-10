Serie A, i migliori 5 italiani dopo 6 giornate: Maldini balza al comando

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Serie A, i migliori 5 italiani dopo 6 giornate: Maldini balza al comandoFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 18:15Serie A
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13.10.2026 18:15Serie A
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Daniel Maldini balza al comando nella classifica dei migliori calciatori italiani per media voto. Scavalcato Cisse, mentre Zaccagni guadagna due posizioni e sale sul podio. Scende di due Antonio Raimondo mentre è stabile in quarta posizione Palmisani. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro con almeno la metà delle presenze a voto.
1. Daniel Maldini (Cagliari) 6.92 (6)
2. Alphadjo Cisse (Milan) 6.88 (4)
3. Mattia Zaccagni (Lazio) 6.60 (5)
4. Lorenzo Palmisani (Frosinone) 6.58 (6)
5. Antonio Raimondo (Frosinone) 6.58 (6)
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