Palmieri e gli attaccanti del Sassuolo: “Bowie deve sgrezzarsi, Seba Esposito può crescere ancora”

Due volti nuovi, due scommesse vinte. In attacco, il Sassuolo si gode il talento di Kieran Bowie e Sebastiano Esposito. Nell’intervista rilasciata a TMW, il direttore sportivo degli emiliani, Francesco Palmieri parla così dello scozzese arrivato in estate dall’Hellas Verona: ““Per me è un giocatore forte. Deve sgrezzarsi un po’, ma ha grandi qualità, a paritre da forza e dinamismo. Ha potenza: vedo grandissime qualità in lui. Può migliorare nella continuità, con il lavoro di Alberto Aquilani e di tutto il suo staff. Abbiamo, in generale, un parco attaccanti nutrito e variegato”.

Alle 19 l’intervista integrale di Palmieri a TMW

Sebastiano Esposito in Nazionale ha colpito per qualità e personalità.

“Io non sono sorpreso per nulla, lo conosco da quando è un ragazzino. Secondo me può fare molto di più, se ci crede. Io nella mia vita ho sempre cercato di trasmettere il messaggio che tra crederci e non crederci c’è tutta la differenza del mondo. Vale in qualsiasi ruolo”.

Che peccato, a centrocampo, non avere Koné…

“Che peccato, è vero. Gli manca ancora un po’ di tempo, ma siamo consapevoli che lo ritroveremo presto e che tornerà più forte di prima. Lo aspettiamo con grande piacere, è un ragazzo meraviglioso a cui siamo tutti legati”.