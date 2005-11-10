Venezia-Inter, le formazioni ufficiali: Thuram con Bonny, fratelli Stankovic contro
Daniele Najjar
L'Inter di Cristian Chivu deve rispondere alle vittorie di Roma e Lazio: alle 18.30 il calcio d'inizio della sfida dei nerazzurri contro il Venezia di Davide Nicola, allo stadio Penzo. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match con le scelte dei due tecnici. Diversi i cambi negli undici titolari da ambo le parti, viste le tante partite in serie che costringono a pensare a delle rotazioni.
Chivu sceglie Thuram con Bonny in attacco. Prima da titolare per Aleksandar Stankovic in mediana, proprio di fronte al fratello Filip. Con lui Sucic e Zielinski, con Diouf e Dimarco sulle due fasce. In porta ancora Provedel, con Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto davanti di lui.
Sorpresa Lauberbach nel Venezia: tocca a lui con Adams in attacco, con Yeboah a riposo. Esordio dal primo minuto per Mazzocchi a sinistra nel 3-5-2 di Nicola, con Hainaut confermato sul lato opposto. Riposa anche Basic: in mezzo Kike Perez, Sohm ed Helgason. Difesa confermata: Halhal con Moreno e Juan Jesus.
Le formazioni ufficiali di Venezia-Inter
Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Venezia-Inter:
Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Mazzocchi; Lauberbach, Adams.
A disposizione: 96 Montipò, 3 Schingtienne, 5 Haps, 6 Busio, 7 Rrahmani, 8 Fanne Dabo, 10 Yeboah, 17 Bella-Kotchap, 20 Sagrado, 26 Basic, 30 Dagasso, 32 Duncan, 56 Lisman, 77 Fernandez. Allenatore: Davide Nicola
Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny.
A disposizione: 1 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 25 Akanji, 46 Bovio, 48 Mosconi, 51 Jakirovic, 53 Lavelli, 94 Esposito, 99 Spence. Allenatore: Cristian Chivu