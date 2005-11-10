Frosinone, Hasa: "Gara tosta. Sto bene fisicamente, le scelte le fa il mister"

Al termine di Frosinone-Torino, interverrà tra qualche istante in sala stampa Luis Hasa. Diretta testuale su TMW

17.28 inizia la conferenza

Che gara è stata? Che impatto ha avuto?

"E' stata una gara tosta contro un avversario tosto. Siamo rimasti in gara bene, abbiamo saputo soffrire. Io cerco di dare il massimo ogni volta che gioco, sono a disposizione e cerco di aiutare la squadra"

E' andato vicino al gol. COme si sta trovando?

"Mi sono sentito subito a mio agio, il mister mi ha subito integrato. Corriamo tutti avanti e indietro. Spero di migliorare, il gol arriverà"

Come sta fisicamente?

"Mi sento bene, il mister giustamente fa le sue scelte. Io continuo a lavorare e farmi trovare pronto per aiutare la squadra"

Oggi la notizia è che non avete subito gol. Avete lavorato su questo in settimana?

"Oggi è stata una partita a livello fisica tosta. La squadra è stata unita, sia chi ha giocato dall'inizio che chi è entrato. Siamo felici di non aver subito gol, ci godiamo la serata"

17.32 Terminata la conferenza Hasa