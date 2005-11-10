MILAN, OFFERTA DA 70 MILIONI PER ENDRICK MA MOURINHO DICE NO. INACIO SUBITO, VAN DIJK SOGNO A ZERO. NAPOLI, SPUNTA ZIRKZEE PER L'ATTACCO: LUCCA E LANG IN USCITA. ANGUISSA, IL MARSIGLIA TROVA L'ACCORDO MA MANNA CHIEDE 6 MILIONI. ROMA, OCCHI SU CAMBIAGHI MA IL BOLOGNA FA MURO. JUVENTUS, ASSALTO DALLA PREMIER PER MCKENNIE E ALAJBEGOVIC. COMO, PERRONE VERSO IL RINNOVO FINO AL 2031. ATALANTA, SCALVINI HA UNA CLAUSOLA DA 50 MILIONI. TORINO SU CAMARDA, IL VENEZIA CERCA BONAZZOLI

Il mercato di gennaio si avvicina e le società di Serie A iniziano a definire le strategie per rinforzare le rispettive rose. Il Milan prepara un investimento importante in difesa e sogna Endrick, il Napoli cerca alternative in attacco, mentre la Roma continua a monitorare esterni offensivi. Non mancano i movimenti in uscita e i rinnovi, con diversi club impegnati a blindare i propri giocatori più rappresentativi.

Partiamo dal Milan, che vuole regalare a Ruben Amorim almeno un nuovo difensore centrale. Secondo la Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo è Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, individuato come possibile rinforzo già a gennaio per completare il reparto insieme a Pavlovic. Per la prossima estate resta invece viva la suggestione Virgil van Dijk, in scadenza con il Liverpool e potenzialmente disponibile a parametro zero. In attacco il grande sogno è Endrick: i rossoneri avrebbero presentato al Real Madrid una proposta da 60 milioni, incrementabili fino a 70, con recompra a 80 milioni per gli spagnoli. José Mourinho, però, non vuole privarsi del brasiliano. Il Milan potrebbe sfruttare anche i rapporti tra RedBird e Roc Nation, agenzia che cura gli interessi del giocatore. Per il futuro piace inoltre Leon Scarlett, esterno offensivo classe 2009 del Queens Park Rangers seguito anche dall'Eintracht Francoforte.

Il Napoli prepara almeno due o tre acquisti per gennaio. In attacco resta viva la pista Varela, ma il Monza continua a opporsi alla cessione. Per questo Giovanni Manna valuta anche Joshua Zirkzee, poco utilizzato dal Manchester United e già cercato in estate da diverse società italiane. Gli azzurri riflettono contemporaneamente sulle possibili uscite di Lorenzo Lucca, per il quale si valuta un prestito, e Noa Lang, che potrebbe invece partire a titolo definitivo. Per le corsie offensive piacciono Alessio Cacciamani del Torino e Jamie Gittens del Chelsea, quest'ultimo potenzialmente disponibile in prestito. A centrocampo molto dipenderà dal futuro di De Bruyne e Anguissa.

Proprio Frank Zambo Anguissa è finito nel mirino del Marsiglia. Il club francese avrebbe già raggiunto un'intesa con l'entourage del camerunese, in scadenza con il Napoli nel 2027, ma vorrebbe acquistarlo a gennaio senza versare un indennizzo. Una soluzione che non convince gli azzurri, intenzionati a chiedere almeno 6 milioni di euro per liberarlo anticipatamente.

La Roma continua invece a cercare l'esterno offensivo richiesto da Gian Piero Gasperini. Tra i profili monitorati dal direttore sportivo Tony D'Amico figura anche Nicolò Cambiaghi, protagonista di buone prestazioni con il Bologna e recentemente valorizzato anche in Nazionale. Al momento non risultano contatti diretti e l'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ha già escluso una partenza a gennaio. I giallorossi osservano inoltre la situazione di Endrick, pur consapevoli delle difficoltà legate alla posizione del Real Madrid.

Il Bologna, intanto, valuta Lorenzo Lucca per rinforzare l'attacco. Raffaele Palladino apprezza il centravanti del Napoli, che potrebbe arrivare attraverso un prestito. Le difficoltà incontrate da Piccoli e Dovbyk hanno spinto il club a considerare nuove soluzioni per il reparto offensivo.

Il Torino ha chiesto informazioni per Francesco Camarda, destinato a lasciare il Milan in prestito durante il mercato invernale. Ignazio Abate conosce bene l'attaccante per averlo allenato nelle giovanili rossonere, ma la concorrenza è particolarmente numerosa, con l'Udinese e diversi club di Serie A e Serie B interessati. I granata si avvicinano inoltre al riscatto di Daniel Bragança dallo Sporting: l'obbligo scatterà alla quindicesima presenza di almeno 45 minuti, per ulteriori 2,5 milioni più un eventuale milione di bonus.

La Juventus deve guardarsi dagli interessamenti provenienti dalla Premier League. Il Manchester United di Mauricio Pochettino ha messo nel mirino Weston McKennie, mentre il Chelsea segue Kerim Alajbegovic. In entrambi i casi, però, la risposta bianconera è stata negativa: Luciano Spalletti considera i due giocatori fondamentali nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Il Como lavora per blindare Maxi Perrone. Le trattative per il rinnovo del centrocampista argentino procedono positivamente e l'obiettivo è prolungare il contratto fino al 2031. Nonostante l'interesse manifestato in passato da Inter, Napoli e Juventus, il club lariano vuole continuare a costruire il proprio progetto attorno al giocatore.

Capitolo Atalanta, che ha ufficializzato il rinnovo di Lorenzo Bernasconi. Attenzione anche alla situazione di Giorgio Scalvini: il difensore ha recentemente prolungato fino al 2031, ma nel nuovo accordo è stata inserita una clausola risolutoria da 50 milioni di euro, potenzialmente decisiva per il mercato della prossima estate.

Il Venezia cerca un centravanti e ha individuato in Federico Bonazzoli uno dei principali obiettivi. Piacciono anche Artem Dovbyk e Casper Tengstedt, mentre per la fascia viene monitorato Samuele Angori del Pisa. Possibili diverse uscite, a partire da Albion Rrahmani e Toni Fernandez.

Chiusura sul mercato internazionale. Il Borussia Dortmund segue con attenzione Angelo Gobbo, talento del vivaio della Fiorentina autore di 12 gol nelle prime otto partite con l'Under 17. Il club tedesco valuta un investimento sul giovane attaccante, già legato ai viola da un contratto professionistico.