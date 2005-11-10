In casa Venezia si lavora in vista della prossima sfida contro la Juventus, ma la dirigenza pensa a porre le basi per il futuro. Decisivo contro l'Udinese è stato un gran gol di Kike Perez, che con Davide Nicola in panchina ha mostrato un ulteriore step di crescita. Il suo contratto è a scadenza nel 2027, ma ci sono stati già dei contatti per parlare di prolungare il rapporto: Kike Perez è importante per il Venezia, un posto dove si è legato a doppio filo.

Venezia, buone notizie dagli infortunati

Buone notizie anche sul fronte infortunati in casa arancioneroverde. Thierry Correia dopo essere rientrato fra i convocati solo figurativamente, a Torino punta a dire la sua anche in campo visto che in questa sosta ha lavorato per recuperare la forma migliore. Anche Armel Bella-Kotchap a Ca' Venezia si sta mettendo in mostra per scalare le gerarchie in difesa.

Andrea Adorante scalpita in cerca della miglior forma: già rientrato in gruppo nelle scorse settimane, è fermo dalla fine dello scorso campionato in quanto a presenze in campo e ora per lui si tratta solo di recuperare smalto. Novità anche per Bartol Franjic: il difensore sta proseguendo bene sulla via del recupero dopo l'operazione per una lussazione acromion-claveare, punta a rientrare nella prima metà di dicembre.