Venezia, sondati Nicola e Zanetti: Stroppa resta in bilico, l'Atalanta sarà decisiva

Il Venezia durante la sosta ha deciso di continuare a dare fiducia a Giovanni Stroppa e non cambiare allenatore, ma la partita di lunedì sera a Bergamo contro l'Atalanta sarà sicuramente determinante: in caso di ko pesante il rischio che la dirigenza decida di puntare su un altro tecnico è concreto e così la sfida della New Balance Arena diventa davvero delicatissima.

Il club ha sondato due profili

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Venezia ha comunque preso informazioni su Paolo Zanetti e Davide Nicola. Per il primo si tratterebbe di un ritorno, il secondo invece è specializzato in salvezze in corso d'opera ed è voglioso di riscatto dopo ciò che è successo alla Cremonese. Ancora è però troppo presto per trarre delle conclusioni, l'obiettivo dei lagunari è smuovere la classifica già tra 4 giorni.