Vieri lancia Esposito: ha già battuto Riva sull'età. Parte la caccia alla strana classifica azzurra

“Supererà il record di Gigi Riva”. Così Christian Vieri ha lanciato il futuro azzurro di Francesco Pio Esposito, bomber dell’Inter e della Nazionale che ha vissuto da grande protagonista la maxi-sosta appena conclusa. Un verdetto da chi di gol se ne intende, confortato da un dato: Esposito, salito a quota sette reti in azzurro, è il secondo più giovane di sempre a tagliare questo traguardo.

Meglio solo Meazza

Pio è infatti arrivato a sette gol all’età di 21 anni e 99 giorni. Per trovare un marcatore più precoce di lui bisogna tornare indietro addirittura al 25 gennaio 1931: in quella data, ad appena 20 anni e 155 giorni, Giuseppe Meazza tagliò quel traguardo. Fece anche meglio, a dirla tutta: nella partita con la Francia siglò una tripletta, arrivando direttamente a nove reti. Da allora, però, nessuno è stato precoce quanto Pio.

Ma Riva…

Al dato anagrafico, in compenso, se ne sovrappone un altro. Rombo di Tuono fu infatti più rapido di entrambi a livello di presenze: alla data del settimo gol azzurro aveva 23 anni, 7 mesi e 3 giorni, quindi due anni più di Pio. Ma Riva impiegò soltanto sette gare, contro le tredici dell’interista, per tagliare quel traguardo.

La scalata alla stranissima classifica marcatori azzurra

Allo stesso tempo, che Esposito possa battere Riva è molto probabile. Di sicuro, nel percorso supererà presto alcuni grandissimi campioni del calcio italiano, che quanto alla Nazionale ha una classifica davvero particolare dei bomber: lo stesso Riva primeggia con appena 35 reti, seguito da Meazza a 33 e Piola a 30. I numeri sono bassi: Del Piero e Baggio sono a quota 27, lo stesso Vieri è a 23. Uno come Francesco Totti è fermo addirittura a 9. Numeri ancora più particolari se si considera che le altre grandi nazionali hanno cannonieri con cifre ben diverse: Cristiano Ronaldo 146 con il Portogallo e Lionel Messi 126 con l’Argentina, ma anche Harry Kane 91 con l’Inghilterra e Neymar 80 con il Brasile.