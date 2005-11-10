Dopo lo sfogo di Riso, l'Inter vuole blindare Carlos Augusto: possibile rinnovo entro Natale

L'Inter sa quanto sia importante rinnovare velocemente il contratto di Carlos Augusto, anche e soprattutto dopo le parole del suo agente Giuseppe Riso. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sono previsti diversi incontri da qui alla fine del 2026 per prolungare l'accordo del brasiliano, attualmente in scadenza nel 2028. L'idea dei nerazzurri è quella di blindarlo entro Natale.

La posizione del suo agente

"Sono incazzato con l'Inter… Loro sanno già perché". Con queste dichiarazioni poco tempo fa il procuratore di Carlos Augusto ha messo in chiaro le cose. Il minutaggio dell'esterno sinistro non è quello che magari vorrebbe avere, ma è chiaro che davanti a lui c'è un certo Dimarco e pretendere di più è complicato, ma, se a questo si aggiunge la mancanza di un riconoscimento economico della sua crescita, ecco che la cessione diventa possibile. Marotta vuole porre rimedio il prima possibile e adeguargli l'ingaggio e la durata del contratto.