Parma, per Ndiaye niente Inter: colpo in allenamento, sarà costretto a fermarsi
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Simone Lorini
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Oggi alle 13:57Serie A
autore Simone Lorini
08.10.2026 13:57Serie A
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Tegola in casa Parma: Abdoulaye Ndiaye va ko e stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrale senegalese ha rimediato una brutta botta in allenamento e non sarà quindi a disposizione di mister Alberto Gilardino per la gara contro l’Inter. Uno stop che arriva proprio nel momento in cui Ndiaye stava assumendo una nuova centralità nella difesa del Parma e che costringerà il giocatore a uno stop di alcune settimane, anche se - come riporta il quotidiano - non sono ancora certi i tempi di recupero.
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