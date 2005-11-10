Parma, per Ndiaye niente Inter: colpo in allenamento, sarà costretto a fermarsi

Tegola in casa Parma: Abdoulaye Ndiaye va ko e stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrale senegalese ha rimediato una brutta botta in allenamento e non sarà quindi a disposizione di mister Alberto Gilardino per la gara contro l’Inter. Uno stop che arriva proprio nel momento in cui Ndiaye stava assumendo una nuova centralità nella difesa del Parma e che costringerà il giocatore a uno stop di alcune settimane, anche se - come riporta il quotidiano - non sono ancora certi i tempi di recupero.