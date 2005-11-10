Ravenna, si avvicina l'esordio di Ronaldinho. Ecco quando potrebbe scendere in campo
Luca Bargellini
Il Ravenna si prepara a un appuntamento storico. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Ronaldinho, il cui clamoroso tesseramento ha fatto il giro del mondo, è pronto a tornare a calcare il terreno di gioco per una sola, imperdibile apparizione agonistica vera, con un obiettivo preciso: segnare il gol numero 300 della propria carriera.
Il derby con il Forlì
Sebbene manchi ancora il timbro dell'ufficialità, tutto sembra convergere verso la data di domenica 15 novembre, alle 17.30. In quell'occasione l'ex Pallone d'Oro dovrebbe scendere in campo nel sentitissimo derby casalingo contro il Forlì.
Il condizionale resta d'obbligo, perché l'ufficialità non è ancora arrivata. Se la data indicata dal quotidiano sarà confermata, il derby del 15 novembre sarà uno degli appuntamenti più attesi della stagione del Ravenna.