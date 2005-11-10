Bari, Darboe si ferma per almeno tre settimane: salta Giugliano, Crotone e Casertana
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Luca Bargellini
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Oggi alle 11:49Serie C
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08.10.2026 11:49Serie C
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© foto di Stefano Martini
Brutta tegola per il Bari. Il problema fisico di Ebrima Darboe, centrocampista gambiano uscito anzitempo durante la gara contro la Salernitana, sarebbe più serio del previsto. Il giocatore si è sottoposto a esami strumentali e dovrà restare fermo per almeno tre settimane.
Le tre gare da cui sarà assente
Alla luce dei tempi di recupero stimati, è certa l'assenza di Darboe nelle prossime tre sfide: quelle contro il Giugliano, il Crotone e la Casertana. Il centrocampista salterà dunque tutte e tre le partite.
L'obiettivo Scafatese
Il Bari spera di poterlo recuperare per fine mese, in occasione della sfida contro la Scafatese. I tempi restano però indicativi: il rientro dipenderà dall'evoluzione del problema fisico nei prossimi giorni.
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