Bari, Darboe si ferma per almeno tre settimane: salta Giugliano, Crotone e Casertana

Brutta tegola per il Bari. Il problema fisico di Ebrima Darboe, centrocampista gambiano uscito anzitempo durante la gara contro la Salernitana, sarebbe più serio del previsto. Il giocatore si è sottoposto a esami strumentali e dovrà restare fermo per almeno tre settimane.

Le tre gare da cui sarà assente

Alla luce dei tempi di recupero stimati, è certa l'assenza di Darboe nelle prossime tre sfide: quelle contro il Giugliano, il Crotone e la Casertana. Il centrocampista salterà dunque tutte e tre le partite.

L'obiettivo Scafatese

Il Bari spera di poterlo recuperare per fine mese, in occasione della sfida contro la Scafatese. I tempi restano però indicativi: il rientro dipenderà dall'evoluzione del problema fisico nei prossimi giorni.