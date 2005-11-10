Milan, sospiro di sollievo per Gabbia: "Ho risolto il problema alla caviglia"

Matteo Gabbia è pronto a tornare a disposizione di Ruben Amorim. Il centrale del Milan, nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di DAZN, ha rassicurato i tifosi rossoneri sulle sue condizioni. Ricordiamo che Gabbia era da tempo alle prese con un problema alla caviglia, ma la lunga sosta lo ha aiutato a recuperare.

"È stato un mese e mezzo difficile perché non stavo bene e non riuscivo a giocare con continuità per questo problema alla caviglia. Ora sono contento di aver risolto questo infortunio. La sosta è arrivata al momento giusto perché mi ha permesso di allenarmi e eliminare completamente il problema alla caviglia. Da quando riprenderemo le partite conto di essere al 100%".