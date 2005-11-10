Bianco avvisa il Pisa: "Che siamo forti dobbiamo dimostrarlo. A Vicenza sarà gara fastidiosa"

All'antivigilia del match contro il Vicenza, il primo dopo la lunga sosta che ha fermato per tre settimane il campionato di Serie B, in casa Pisa è il tecnico Paolo Bianco a fare il punto della situazione quando appunto il confronto della 6ª giornata si avvicina.

"È stata una sosta per noi importante - ha detto l'allenatore -, abbiamo lavorato sulle cose nelle quali eravamo carenti e con più conoscenza della squadra rispetto all'estate. Tendenzialmente non amo le soste, spezzano un percorso, ma a noi serviva, come l'amichevole contro il Monaco che è stata decisamente indicativa anche per il nostro percorso. E per la nostra evoluzione, perché alla lunga mi piacerebbe arrivare a qualcosa di diverso, che per adesso non è possibile fare per caratteristiche della squadra".

Una squadra che sarà interamente a disposizione: "Sono tutti convocati, anche Vural che era rientrato in anticipo per un piccolissimo problema. Tutti hanno avuto continuità di prestazioni, anche nelle Nazionali rispettive son stati ben allenati".

Tutte le gare di B son complicate, e il Vicenza arriva da un'annata strepitosa, allenata da un ottimo tecnico che stimo tanto: sarà una gara nella quale si dovrà stare attenti ad alcune cose che loro fanno molto bene, le abbiamo studiate. È impossibile comandare una partita intera, bisogna semmai imparare a stare in tutti i momenti della gara, anche e soprattutto quelli di difficoltà. Siamo una squadra forte, ma questo non ci dà alcun diritto: se non si fanno le cose giuste si fanno figuracce".

Nessuna nota, però, su un bilancio al campionato dopo le prime cinque giornate andate, e interrotte appunto dalla sosta Nazionali: "La classifica inizia a delinearsi dopo una quindicina di gare, adesso, parlare di questo, è prematuro".