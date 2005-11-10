Juventus, si rivede Cabal dopo l'infortunio. Alla Continassa anche Nico Gonzalez, manca solo Lucumì

Juventus, si rivede Cabal dopo l'infortunio. Alla Continassa anche Nico Gonzalez, manca solo LucumìTMW
Simone Bernabei
Continuano i rientri in casa Juventus, col gruppo bianconero che oggi ha visto il rientro di Juan Cabal dopo l'infortunio. Il ritorno all'attività del difensore permetterà a Spalletti di avere ulteriori soluzioni soprattutto in vista delle prossime intense settimane.
Alla Continassa si è visto anche Nico Gonzalez, di rientro dall'Argentina e prossimo a firmare il rinnovo di contratto con la Juventus. Dopo i dubbi di quest'estate, quindi, l'ex Fiorentina è pronto a legare il suo futuro ancora alla società bianconera. In gruppo stamattina anche Kerim Alajbegovic, reduce dal fastidio accusato con la sua Bosnia ma che non desta preoccupazione. L'unico che ancora manca all'appello è Jhon Lucumì, col colombiano che tornerà dagli impegni con la sua nazionale solo nella giornata di domani.