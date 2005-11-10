Da esubero a pilastro del futuro: Spalletti ha dato una nuova vita a Nico Gonzalez con la Juventus

Nico Gonzalez è rientrato in queste ore alla Continassa, mettendosi immediatamente a disposizione di Luciano Spalletti dopo la sosta per le Nazionali con la sua Argentina ed il saluto a Leo Messi. Un rientro col tentativo di affrettare i tempi, anche perché all'orizzonte ci sono questioni che vanno al di là del "semplice" campo.

L'ex Fiorentina infatti è oramai prossimo al rinnovo di contratto con la Juventus, con la firma prevista già per le prossime ore. Da trovare solo il momento giusto, ma tutto è oramai apparecchiato per il prolungamento con ritocco dell'ingaggio. Uno scenario, quello del rinnovo, a tratti inimmaginabile solo poche settimane fa quando il classe '98 era al centro di tante voci di mercato soprattutto riguardanti l'Atletico Madrid.

I Colchoneros, dopo l'anno in prestito, lo avrebbero acquistato volentieri nonostante il mancato riscatto. Ma la Juventus si è messa di traverso e lo ha fatto grazie alle indicazioni precise di Luciano Spalletti che anche durante il Mondiale si è tenuto in contatto con lui per coccolarlo e per fargli capire quanto sarebbe stato importante nell'economica della sua squadra. Da lì sono arrivate le presenze in campionato, la chiusura senza scossoni del calciomercato e ora il rinnovo come logica conseguenza. Con Nico Gonzalez che ora ha voglia di far finalmente vedere ai tifosi della Juventus tutte le sue qualità.