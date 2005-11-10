Lazio, Cataldi ancora fermo ai box: a rischio anche la sfida contro la Juventus

La sosta per le nazionali non ha portato a Gennaro Gattuso tutti i recuperi sperati. L'infermeria della Lazio resta infatti affollata e, oltre ai problemi di Gudmundsson e Cancellieri, continua a preoccupare la situazione di Danilo Cataldi. Il centrocampista, prodotto del settore giovanile biancoceleste, circa una settimana fa ha accusato un nuovo problema che lo ha costretto a rallentare il percorso verso il rientro. Al momento l'unico recupero effettivo è quello di Dele-Bashiru, che dovrà comunque ritrovare la migliore condizione prima di poter essere impiegato con continuità.

Lazio, Cataldi dovrà restare fermo un'altra settimana

Secondo quanto riportato da la Repubblica, Cataldi dovrà osservare un'altra settimana di stop prima di poter compiere nuovi passi verso il ritorno in gruppo. Una situazione che riduce ulteriormente le possibilità a disposizione di Gattuso in mezzo al campo, proprio mentre il tecnico avrebbe avuto bisogno della sosta per recuperare uomini e ampliare le rotazioni.

Juventus-Lazio del 18 ottobre resta in dubbio per Cataldi

Il nuovo rallentamento rende incerta anche la presenza di Cataldi per il prossimo appuntamento contro la Juventus, in programma il 18 ottobre in Piemonte. A oggi il centrocampista non può essere considerato sicuro di una convocazione e i prossimi giorni saranno decisivi per capire se riuscirà ad accelerare il recupero. Gattuso, nel frattempo, deve preparare la ripresa senza poter ancora contare su uno dei possibili ricambi della propria mediana.