Ternana Women, report medico: Lesione del crociato anteriore per Heden Corrado
Luca Bargellini
Tegola per la Ternana Women. Ecco la nota del club umbro:
"Lungo stop per Heden Corrado. Gli esami strumentali ai quali il difensore rossoverde si è sottoposto nei giorni scorsi hanno confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
Heden si è infortunata nel corso del secondo tempo dell’ultima gara di campionato, disputata sabato 3 ottobre sul campo del Parma e conclusa con la vittoria della Ternana Women per 2-1.
La calciatrice sarà sottoposta domani all’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento presso la Casa di Cura Pierangeli di Pescara.
Per Heden Corrado questa è la terza stagione con la maglia della Ternana Women. Una storia in rossoverde iniziata con la storica cavalcata dalla Serie B alla Serie A, nella quale ha collezionato 22 presenze e realizzato un gol, per poi diventare una delle protagoniste anche della prima stagione della Ternana Women nella massima serie".