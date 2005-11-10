Napoli, non c'è accordo per il rinnovo di McTominay: alla finestra c'è anche il Real Madrid
Pierpaolo Matrone
Il futuro di Scott McTominay torna al centro delle riflessioni del Napoli. Senza un'accelerazione sul rinnovo contrattuale, infatti, potrebbe diventare sempre più concreto il pericolo di una separazione. Come scrive Il Mattino, "il rischio dell'accelerata della sua partenza potrebbe essere reale". Un'eventualità resa ancora più delicata dall'interesse che comincia a muoversi attorno al centrocampista scozzese: il Real Madrid avrebbe effettuato un sondaggio con il suo entourage per comprendere la situazione. E dalla Premier League potrebbero arrivare ulteriori tentativi, soprattutto se lo stallo con il club azzurro dovesse proseguire.
McTominay, il Napoli deve resistere alle offerte di gennaio
Il tempo rischia dunque di trasformarsi in un avversario per la società partenopea. McTominay è uno degli uomini chiave della squadra e perderlo durante la stagione rappresenterebbe un problema difficile da risolvere. Per questo, qualora non arrivasse il rinnovo nei prossimi mesi, la linea del direttore sportivo Giovanni Manna, eventualmente anche su indicazione di Massimiliano Allegri, potrebbe essere quella di opporsi categoricamente a una cessione nella finestra invernale.
Napoli, l'eventuale cessione può essere rinviata all'estate
Il veto a gennaio permetterebbe al Napoli di conservare McTominay almeno fino al termine della stagione, rinviando ogni eventuale valutazione sul mercato all'estate prossima. Nel frattempo il club avrebbe altri mesi a disposizione per provare a trovare un'intesa con gli agenti dello scozzese e sbloccare il rinnovo. La priorità resta quindi evitare che le sirene del Real Madrid e della Premier League possano trasformare già a gennaio l'incertezza contrattuale in una concreta offensiva di mercato.