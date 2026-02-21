Crisi senza fine, contro il Sassuolo il Verona tocca il fondo. Il Corriere di Verona: "Hellas, è notte fonda"

Il Verona affonda ancora contro il Sassuolo e il Corriere di Verona non usa mezzi termini per descrivere il momento dei gialloblù. La sconfitta contro i neroverdi di Grosso diventa l’ennesimo capitolo di una stagione definita “inaccettabile”, con la squadra incapace di dare continuità e di difendere la propria dignità.

L’avvio, per mezz’ora, aveva anche illuso: pressione alta, uomo contro uomo, Berardi e compagni disinnescati, il pallino del gioco in mano. Poi il crollo. L’incomprensione tra Bella-Kotchap e Niasse spalanca la porta a Pinamonti, quindi il fallo su Berardi che porta al rigore, prima sbagliato e poi ribadito in rete. Il terzo gol certifica una voragine difensiva che il quotidiano definisce “imbarazzante”.

Tra infortuni e squalifiche, Sammarco si affida a molti giovani della Primavera, ma la sensazione è di una squadra fragile e senza certezze. “Non se ne può più dell’Hellas peggiore di sempre”, è il sentimento che attraversa l’analisi, con lo sguardo già rivolto alla prossima stagione. Mancano dodici partite, ma il rischio è trasformarsi in comparsa fino alla fine.