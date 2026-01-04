Live TMW Verona, Frese ammette: "Uno dei peggiori primi tempi della stagione"

È terminata la sfida del Bentegodi fra il Verona ed il Torino, con la vittoria per 3-0 dei granata. A breve interverrà in conferenza stampa fra le fila dei gialloblu il difensore Martin Frese. Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 20.17 inizia la conferenza stampa.

Brutto colpo: com'è il morale nello spogliatoio?

"Oggi è stata difficile, personalmente non ho giocato bene. L'unica cosa da fare è quella di guardare avanti e provare a prendere tre punti a Napoli".

Perché quell'approccio alla gara?

"Non so spiegare perché, lo dobbiamo analizzare sicuramente. La prima frazione è andata male. Probabilmente è stato uno dei peggiori primi tempi di questa stagione. Dobbiamo fare del nostro meglio per migliorare".

Il gruppo crede ancora nella salvezza? Speravi di festeggiare in modo diverso il tuo compleanno?

"Sicuramente è stato un brutto giorno per me. Non c'è niente da fare ora se non lottare e guardare al futuro, il campionato è ancora lungo".

Il 4-2-3-1 della ripresa può essere una soluzione?

"Potrebbe essere una soluzione, ogni squadra deve avere alternative, c'era qualcosa da cambiare rispetto al primo tempo e può essere una soluzione per il futuro".

Ore 20.21 finisce la conferenza stampa