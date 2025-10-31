Verona, scelte contate in mediana per Zanetti. C'è la data di rientro per Al-Musrati

L'Hellas Verona di Paolo Zanetti è ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ma il calendario non aiuta: di fronte nel lunch match di domenica alle 12.30 ci sarà l'Inter di Cristian Chivu. Un ostacolo duro per gli scaligeri, che però in questo inizio di stagione hanno sempre (o quasi, ad eccezione del 4-0 con la Lazio all'inizio del percorso) venduto cara la pelle.

Non aiuta la situazione infortunati, in particolare a centrocampo. Se in difesa infatti nonostante l'assenza di Unai Nunez il tecnico può variare le scelte e in attacco ormai può contare su tutti gli effettivi, in mediana le possibilità di manovra sono ridotte. Nel prepartita della sfida poi persa contro il Como infatti si è fermato anche Akpa-Akpro, uno stop che ha costretto capitan Serdar (poi in gol) a stringere i denti.

Secondo il Corriere di Verona l'ex giocatore del Monza, che si è fermato a causa di una forte contusione alla rotula, è ancora da valutare per il big match con i nerazzurri. Spunta invece una possibile data di rientro per Moatasem Al-Musrati, bloccato da un infortunio muscolare poco meno di un mese fa. Il giocatore libico secondo il quotidiano potrebbe infatti rivedersi nell’incontro con il Parma, in programma il 23 novembre.