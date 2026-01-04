Verona, Sogliano: "Saremo attenti sul mercato. Importante avere giocatori motivati"

A pochi minuti dal fischio d'inizio della gara del Bentegodi, il direttore sportivo dell'Hellas Verona Sean Sogliano ha commentato a DAZN alcuni spunti di mercato del club scaligero:

"Purtroppo, non so se è un bene o un male, noi siamo abituati a lottare fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato. Come ho detto in precedenza, siamo in un momento difficile perché tutte le avversarie fanno punti e stasera noi abbiamo una partita importante ma difficile, con un Torino che punta ad altri obiettivi. Noi dobbiamo dare il 100% per portare a casa punti, perché c'è sempre bisogno di fare più punti possibili per arrivare alla fine e vedere cosa succede."

Solo qualche mese fa ha portato a Verona un giocatore come Giovane. C'è rischio che già a gennaio cambi aria? In entrata interessa Baldanzi?

"Noi siamo abituati a dover fare dei sacrifici economici sui giocatori che hanno impattato bene, anche a gennaio a volte è capitato. Deciderà la proprietà cosa fare, sicuramente noi siamo contenti di questo ragazzo che si è inserito bene e ha grande prospettiva. Noi non siamo abituati a fare mercato con grosse entrate, sicuramente saremo attenti, ma sembra quasi un mercato degli scoontenti che si scambiano le facce di chi magari gioca meno. L'importante è che chi indossa la nostra maglia da qui a giugno sia molto motivato".