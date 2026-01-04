Verona-Torino, le formazioni ufficiali: torna Serdar titolare, Zapata in panchina

Alle 18 l'Hellas Verona ospita allo stadio Bentegodi il Torino di Marco Baroni. I gialloblu sono a caccia di punti salvezza, mentre i granata vogliono trovare continuità e dare un senso alla propria stagione. Sono state diramate le scelte di formazione ufficiali da parte dei due tecnici, Paolo Zanetti e Marco Baroni.

Fra gli scaligeri confermato Daniel Mosquera in attacco, al fianco di Giovane. Torna titolare il capitano Suat Serdar in mediana, che già si era rivisto per due spezzoni di gara nelle ultime due partite. A sinistra tocca a Martin Frese, con Domagoj Bradaric in panchina. Nei granata spazio a Simeone-Adams in attacco, con Zapata in panchina.

Le formazioni ufficiali di Verona-Torino

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Sarr, Bradaric, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Niasse, Gagliardini, Fallou

Allenatore: Paolo Zanetti

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Aboukhlal, IIkhan, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams

A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Dembelè, Casadei, Asllani, Biraghi, Tameze, Zapata, Nije

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2), Giacomo Monaco (Sez. AIA di Termoli)