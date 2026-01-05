Supercoppa turca, Onana prende 4 gol: il Galatasaray domina e Icardi va dritto in finale
Nello stesso format da Final Four, anche la Supercoppa di Turchia riserva spettacolo ma in madrepatria e al Kalyon Stadyumu di Gaziantep non c'è storia tra Galatasaray e Trabzonspor: Andre Onana, ex portiere dell'Inter, subisce 4 gol e affonda con la squadra per il poker calato dal Cimbom.
Un 4-1 firmato anche Mauro Icardi (a breve dovrebbe annunciare il rinnovo con il club), autore anche di un assist nella serata gloriosa dei giallorossi turchi.
Ora non resta che assistere a Fenerbahce-Samsunspor, ultima semifinale del torneo prevista domani (ore 18:30) ad Adana dove Milan Skriniar e compagni cercheranno di agguantare la vittoria per raggiungere il Galatasaray in finalissima di Supercoppa.
Semifinali
Galatasaray - Trabzonspor 4-1
Fenerbahce - Samsunspor
*in neretto le qualificate alla finale