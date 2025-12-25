Onana rinato al Trabzonspor: "Sto vivendo il periodo migliore della mia vita"

Dopo un periodo complicato, André Onana ha scelto di ripartire lontano dai riflettori della Premier League. La sua nuova casa è il Trabzonspor, destinazione a sorpresa se si considera che il club del Mar Nero ha chiuso al settimo posto la Super Lig 2024/25 e non partecipa alle competizioni europee, ben lontano quindi dalle notti di Champions che il portiere aveva vissuto ai tempi dell’Ajax.

A rendere possibile il trasferimento è stata soprattutto una questione di tempistiche: con gran parte dei mercati europei già chiusi, le alternative erano limitate e la pista turca è risultata più convincente anche rispetto agli interessamenti provenienti dall’Arabia Saudita. Decisivo, inoltre, il desiderio di Onana di allontanarsi dalla pressione costante che comporta giocare in un Manchester United in difficoltà. In Turchia, e in particolare fuori dalle grandi piazze di Istanbul, l’attenzione mediatica è più contenuta, permettendo al portiere di lavorare con maggiore serenità. A rendere il tutto ancora più allettante, un importante miglioramento economico grazie a bonus di presenza e rendimento che potrebbero addirittura raddoppiare il suo stipendio percepito a Manchester.

Onana ha subito mostrato grande entusiasmo per la nuova avventura. In un video pubblicato dal club, A Day in the Life of Andre Onana, il camerunense ha raccontato il suo stato d’animo:

«Sono molto felice, davvero. Sto vivendo il periodo migliore della mia vita. Non posso lamentarmi, sono felice di essere qui».

Il portiere ha descritto anche il rapporto con i tifosi, che spesso lo fermano per strada per una foto:

«A volte sto guidando e un’auto mi taglia la strada: “Onana, fermati, voglio una foto”. All’inizio era difficile, ora capisco. Sono la mia gente, li amo. Sono molto appassionati, è una sensazione meravigliosa. Qui la vita è diversa, ma è incredibile».