Villarreal-Napoli, le formazioni ufficiali: McTominay torna dal 1', Allegri lancia Giovane

Il Napoli torna in campo questa sera alle ore 21 all'Estadio de la Cerámica per affrontare il Villarreal nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. Gli azzurri hanno ritrovato fiducia e risultati con il netto 3-0 rifilato al Frosinone al Maradona, firmato dalla doppietta di De Bruyne e dalla rete di Lang. Massimiliano Allegri ha ricevuto buone indicazioni anche dal passaggio alla difesa a tre, pur ribadendo come l'atteggiamento conti più del modulo. Dopo la sconfitta all'esordio contro l'Arsenal, il Napoli è adesso chiamato a muovere la propria classifica europea.

Villarreal reduce dal ko contro il Real Madrid

Il Villarreal si presenta invece all'appuntamento dopo la sconfitta per 1-0 maturata al Bernabéu contro il Real Madrid, risultato che non ha cancellato le indicazioni positive offerte dalla squadra di Iñigo Pérez. Gli spagnoli hanno mostrato in questo avvio di stagione un'identità precisa, basata su aggressività, pressing alto e ricerca del controllo territoriale. A mancare è stata soprattutto la concretezza negli ultimi metri, con una produzione offensiva non sempre accompagnata dai risultati. Per il Napoli si prospetta dunque un esame molto diverso rispetto a quello affrontato contro il Frosinone, con in palio punti già importanti per il cammino in Champions. Di seguito le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Villarreal-Napoli

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri