Fiorentina, frattura alla mano sinistra per Mastantuono: sarà regolarmente a disposizione col Como

Solo paura e grande sospiro di sollievo in casa Fiorentina in merito a una frattura alla mano sinistra riportata da Franco Mastantuono. L'argentino ha subito un colpo sabato scorso durante la gara contro il Genoa ed è stato sottoposto a un piccolo intervento per la riduzione della stessa frattura, con l'operazione che non gli impedirà comunque di essere a disposizione di Paolo Vanoli per la sfida contro il Como in programma per domenica prossima alle 15 al Franchi.

Il report medico della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Franco Mastantuono è stato sottoposto ad intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi di frattura del IV metacarpo della mano sinistra occorsa a seguito di un trauma contusivo durante la gara di campionato Genoa-Fiorentina. Da domani il calciatore riprenderà la regolare attività con il gruppo e sarà a completa disposizione per il prossimo impegno di campionato".