Il Napoli passa subito sul campo del Villarreal: schema su calcio d'angolo, segna Rrahmani
autore
Pierpaolo Matrone
Pierpaolo Matrone
Oggi alle 21:09Serie A
autore Pierpaolo Matrone
13.10.2026 21:09Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dopo appena 7 minuti di gioco, il Napoli si porta in vantaggio sul campo del Villarreal. Schema su calcio d'angolo a liberare Gilmour al cross: sul secondo palo Rrahmani colpisce di testa, Luiz Junior fa una grande parata e manda sulla traversa, ma sulla ribattuta c'è ancora il difensore kosovaro che in girata sigla l'1-0.
Altre notizie Serie A
Oggi
21:53 Serie A
Clamoroso 2-0 Viking sul Bayern, Leao spaventa il Barça: i parziali in Champions al 45'
21:48 Serie A
Un buon Napoli si fa male da solo e chiude sotto il primo tempo: Villarreal avanti 2-1
21:45 Serie A
Ibrahimovic non è mai stato un dirigente del Milan: nessuna novità, resta un uomo di Cardinale
21:44 Serie A
Finalmente Lautaro: il Toro torna al gol dopo quasi un anno in Champions. 1-1 tra Inter e Brugge