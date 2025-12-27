PSG, Vitinha svela: "Sto bene qui, ma sarei curioso di allenarmi con Guardiola"

Pilastro del centrocampista del Paris Saint-Germain che ha vinto tutto - o quasi, a parte il Mondiale per Club lasciato al Chelsea - sotto gli ordini di Luis Enrique nella passata stagione, Vitinha si sente pienamente al centro del progetto del club parigino.

Il centrocampista portoghese ha comunque accettato di rispondere ad una domanda postagli nel corso di un'intervista rilasciata ad A Bola, rivelando con quale allenatore gli piacerebbe lavorare in futuro, pur senza nulla togliere al suo attuale tecnico.

Il nome? Quello di Pep Guardiola. Ecco le parole di Vitinha: "Sono molto felice dove sono, amo essere dove sono e adoro allenarmi con la squadra del PSG e con Luis Enrique", ha dapprima premesso prima il centrocampista. Prima di aggiungere, con sincerità: "Un altro allenatore? Per essere coerente, direi Guardiola. Penso che il suo stile di gioco sia molto simile a quello di Luis Enrique, nella stessa filosofia, e al mio. Sarei quindi molto curioso di sapere come ci si sente ad essere trascinati da lui. Ma sto molto bene dove sono".

Non un nome a sorpresa dunque, visto che a Parigi Vitinha è potuto salire in maniera esponenziale di livello probabilmente anche grazie alla filosofia di gioco prediletta da Luis Enrique, che di certo non si distacca molto da quella di Guardiola.