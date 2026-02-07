Riecco Palmer, sempre più Cold: tripletta in 25 minuti, nessuno al Chelsea ne ha siglate di più

Cole Palmer si è ripreso la scena nel modo più fragoroso possibile. Sul campo del Wolverhampton, il fantasista del Chelsea ha messo a segno una tripletta in appena 25 minuti, indirizzando la gara già prima dell’intervallo e trascinando i Blues sul 3-0 contro l’ultima in classifica. Un’esplosione improvvisa e spettacolare, soprattutto alla luce dei numeri recenti: Palmer non segnava in Premier League dal 17 gennaio e, prima di questa partita, aveva realizzato appena quattro gol in campionato. In un pomeriggio, però, ha ribaltato tutto, dimostrando ancora una volta di essere l’uomo chiave dell’attacco londinese.

La prestazione assume un peso ancora maggiore per il valore storico: quella contro i Wolves è stata la quarta tripletta di Palmer in Premier League con la maglia del Chelsea, più di qualsiasi altro giocatore nella storia del club. Un dato che certifica la sua capacità di essere devastante quando trova ritmo e fiducia.



Come se non bastasse, la serata coincideva anche con un traguardo personale importante: la centesima presenza in blue. Un anniversario celebrato nel modo migliore possibile, con una prestazione che rilancia Palmer al centro del progetto e restituisce al Chelsea un’arma offensiva decisiva nel momento cruciale della stagione. Una notte da record, destinata a restare impressa.