Youth League, Napoli e Como di nuovo k.o.. Guidano in tre, la Roma è undicesima

Tre squadre a punteggio pieno al termine della quarta giornata di Youth League. Sono Real Madrid, Feyenoord e il sorprendente Slavia Praga, che oggi ha battuto l'Arsenal. Più indietro le italiane: la Roma è undicesima (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), mentre Inter, Napoli e Como (queste ultime due sconfitte oggi) sono al momento fuori dalle prime 22 che accedono alla fase successiva.

I risultati di oggi

AEK - Real Madrid 1-4

Fenerbahce - Liverpool 3-5

Borussia Dortmund - Betis 2-2

Porto - Napoli 3-1

Lens - Como 2-1

PSV - Bruges 3-2

Lipsia - Manchester City 1-2

Slavia Praga - Arsenal 1-0

Viking - Sabah 5-0

CLASSIFICA

Real Madrid 12 (+10)

Feyenoord 12 (+7)

Slavia Praga 12 (+7)

Villarreal 10 (+9)

Atl. Madrid 10 (+8)

PSV 9 (+5)

Viking 9 (+3)

Porto 9 (+1)

Liverpool 8 (+4)

Dortmund 7 (+6)

Roma 7 (+6)

PSG 7 (+4)

Club Brugge 7 (+3)

Sporting 7 (+2)

Lilla 7 (+2)

Lens 6 (-1)

Betis 5 (+2)

Barcellona 5 (0)

AEK 5 (-2)

Stuttgart 4 (+2)

Manchester Utd 4 (+1)

Bayern 4 (0)

Arsenal 4 (-1)

Como 4 (-1)

Aston Villa 4 (-2)

LASK 4 (-2)

Manchester City 4 (-3)

Inter 4 (-3)

Napoli 3 (-7)

Slovan Bratislava 3 (-10)

Bodo/Glimt 3 (-10)

Galatasaray 2 (-3)

RB Lipsia 1 (-9)

Shakhtar 0 (-6)

Fenerbahce 0 (-7)

Sabah FC 0 (-15)