Youth League, Napoli e Como di nuovo k.o.. Guidano in tre, la Roma è undicesima
Michele Pavese
Tre squadre a punteggio pieno al termine della quarta giornata di Youth League. Sono Real Madrid, Feyenoord e il sorprendente Slavia Praga, che oggi ha battuto l'Arsenal. Più indietro le italiane: la Roma è undicesima (2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), mentre Inter, Napoli e Como (queste ultime due sconfitte oggi) sono al momento fuori dalle prime 22 che accedono alla fase successiva.
I risultati di oggi
AEK - Real Madrid 1-4
Fenerbahce - Liverpool 3-5
Borussia Dortmund - Betis 2-2
Porto - Napoli 3-1
Lens - Como 2-1
PSV - Bruges 3-2
Lipsia - Manchester City 1-2
Slavia Praga - Arsenal 1-0
Viking - Sabah 5-0
CLASSIFICA
Real Madrid 12 (+10)
Feyenoord 12 (+7)
Slavia Praga 12 (+7)
Villarreal 10 (+9)
Atl. Madrid 10 (+8)
PSV 9 (+5)
Viking 9 (+3)
Porto 9 (+1)
Liverpool 8 (+4)
Dortmund 7 (+6)
Roma 7 (+6)
PSG 7 (+4)
Club Brugge 7 (+3)
Sporting 7 (+2)
Lilla 7 (+2)
Lens 6 (-1)
Betis 5 (+2)
Barcellona 5 (0)
AEK 5 (-2)
Stuttgart 4 (+2)
Manchester Utd 4 (+1)
Bayern 4 (0)
Arsenal 4 (-1)
Como 4 (-1)
Aston Villa 4 (-2)
LASK 4 (-2)
Manchester City 4 (-3)
Inter 4 (-3)
Napoli 3 (-7)
Slovan Bratislava 3 (-10)
Bodo/Glimt 3 (-10)
Galatasaray 2 (-3)
RB Lipsia 1 (-9)
Shakhtar 0 (-6)
Fenerbahce 0 (-7)
Sabah FC 0 (-15)