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Youth League, il programma completo della seconda giornata: oggi tocca a Inter e Napoli

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 07:56Calcio estero
13.10.2026 07:56Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com

Torna la Champions League e torna anche la Youth League con le sfide della seconda giornata della fase campionato. Ecco il programma e la classifica:

Martedì 13 ottobre alle 13:00
Galatasaray-Barcellona
Lens-Sporting CP
Sabah Baku-Slavia Praga
Viking-Bayern Monaco

14:00
Arsenal-Lille
Lipsia-PSV Eindhoven

15:00
Inter-Club Brugge

16:00
Atletico Madrid-Manchester United
Villarreal-Napoli

Mercoledì 14 ottobre alle 11:00
Bodø/Glimt-Borussia Dortmund

12:00
LASK-Liverpool

13:00
Feyenoord-Como
Shakhtar Donetsk-AEK Atene

14:00
Roma-Real Madrid
Slovan Bratislava-Stoccarda

15:00
Aston Villa-Fenerbahçe

16:00
Manchester City-Paris Saint Germain
Real Betis-Porto

CLASSIFICA (tra parentesi gol fatti e gol subiti)
Bayern Monaco 3 (6-1)
Paris Saint-Germain 3 (6-1)
Manchester United 3 (5-0)
Stoccarda 3 (5-0)
Real Madrid 3 (3-0)
Club Brugge 3 (5-3)
Roma 3 (4-2)
Porto 3 (3-1)
Villarreal 3 (3-2)
Arsenal 3 (2-1)
Feyenoord 3 (2-1)
Slavia Praga 3 (2-1)
PSV Eindhoven 3 (1-0)
Atletico Madrid 1 (2-2)
Galatasaray 1 (2-2)
Liverpool 1 (2-2)
Sporting CP 1 (2-2)
Lipsia 1 (1-1)
Como 1 (1-1)
AEK Atene 1 (0-0)
LASK 1 (0-0)
Real Betis 1 (0-0)
Lille 1 (0-0)
Borussia Dortmund 0 (2-3)
Lens 0 (1-2)
Napoli 0 (1-2)
Barcellona 0 (1-2)
Shakhtar Donetsk 0 (0-1)
Aston Villa 0 (3-5)
Fenerbahçe 0 (2-4)
Manchester City 0 (1-3)
Bodø/Glimt 0 (1-4)
Inter 0 (0-3)
Slovan Bratislava 0 (1-6)
Viking 0 (0-5)
Sabah Baku 0 (0-5)
Bodo Glimt 0 (1-6)

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