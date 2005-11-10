Zazzaroni: "Grazie Mancio per averci fatto recuperare l'amore, quello vero, per la Nazionale"

"Grazie, Mancio". Inizia così il fondo di Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha pubblicato sul quotidiano un commento al momento della Nazionale italiana che ieri sera ha superato 3-1 la Francia a San Siro. "Grazie per averci fatto recuperare l'amore, quello vero, per la Nazionale. La stessa Nazionale che un giorno abbandonasti maldestramente e che a questo punto ti sei riguadagnato con il coraggio delle scelte, con idee antiche, di calcio, con la voglia di fare e spesso anche di stupire. E con l'ostinazione che da sempre ti è propria. Grazie per aver dato un senso a un torneo che un senso non ce l'ha".

Personalità contro la Francia

Commentando poi la gara di San Siro ha proseguito: "Non possediamo la tecnica dei francesi, non possiamo contare su Olise, Doué, Barcola. L'abbiamo risolta all'italiana: con la personalità che è la parte più bella del corpo".

Nessuna scusa

Infine il commento finale al lavoro del commissario tecnico: "Nessuno, tra i tanti - alcuni insospettabili - che protestarono per il tuo ritorno, ti deve delle scuse: ognuno risponde delle proprie opinioni e dei propri pregiudizi. Respect. Non hai ancora vinto nulla, peraltro. Però hai convinto tutti: il ct è il mestiere che sai fare meglio degli altri".